Графический дизайнер, 3D моделирование, web-дизайнер и баннермейкер, фоторетушер.

Обо мне

● Профессиональное владение пакетами программ Adobe (PhotoShop, Illustrator, Flash, Lightroom, InDesign, Dreamveaver, Premiere), Corel Draw, Google Web Designer, 3D MAX, V-Ray, AutoCAD, Ассоль-Дизайн, Sony Vegas;

● Знание платформ Мас и PC;

● Знание процессов полиграфии;

● Умение рисовать от руки;

● Flash-Анимация;

● Фотосъемка;

● Обработка фотографий (владение ретушью, цветокоррекцией);

● Художественный вкус, чувство стиля, современный подход к оформлению рекламы, умение выполнять большие объемы работ в короткие сроки

ПОРТФОЛИО http://moiseev.tilda.ws/

Опыт работы 12 лет

Сентябрь 2013 — по настоящее время5 лет 3 месяца

«VALTERA», Ювелирный дом. CLAIRES, FREELAND, СИТИ ЛОМБАРД

Москва, www.valtera.ru

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Главный дизайнер

● Дизайн промо и сезонных акций;

● Оформление магазинов сети;

● POSM;

● Дизайн сайта компании;

● Создание баннеров; (flash, gif. HTML5);

● Создание Landing Page, email рассылок;

● Дизайн и верстка макетов каталогов ювелирной продукции, листовок, купонов;

● Наружная реклама, баннеры, плакаты, постеры;

● Фотосъемка и ретушь фотографий

Октябрь 2011 — сентябрь 20132 года

SUNLIGHT

Москва, www.love-sl.ru

Розничная торговля... Показать еще

Дизайнер-архитектор

● Дизайн и верстка макетов каталогов ювелирной продукции, листовок, купонов;

● Наружная реклама, баннеры, плакаты, постеры;

● Дизайн web рекламы (flash, gif);

● Работа над дизайном сайта;

● Фотосъемка и ретушь фотографий;

● Создание дизайна интерьеров фирменных магазинов и островов

Январь 2010 — сентябрь 20111 год 9 месяцев

ООО "Мир инструмента" (производство и оптовая продажа ручного инструмента)

Москва, www.instrument.ru

Ведущий дизайнер

● Дизайн макетов печатной продукции ( упаковка продукции, брошюры, листовки, буклеты, каталоги продукции, макеты наружной рекламы, флайеры, визитки);

● Создание концепций и фирменного стиля для новых линеек продукции;

● Дизайн сайтов с «нуля»;

● Одновременное руководство несколькими проектами;

● Презентация и обоснование идей руководству;

● Организация командной работы (в подчинении 6 дизайнеров);

● Создание интерьеров магазинов и офисов компании

Сентябрь 2008 — декабрь 20091 год 4 месяца

ООО "Мир инструмента" (производство и оптовая продажа ручного инструмента)

Москва, www.instrument.ru

Дизайнер

● Дизайн и верстка макетов печатной продукции ( упаковка продукции, брошюры, листовки, буклеты, каталоги продукции, макеты наружной рекламы, флайеры, визитки);

● Предпечатная подготовка макетов (Prepress);

● Дизайн сайтов;

● Фотосъемка

Октябрь 2006 — сентябрь 20082 года

ООО "Kleam & Bros" (оптовая продажа тканей для мягкой мебели)

Москва, www.kleam.ru

Дизайнер

● Дизайн и верстка макетов брошюр, листовок, буклетов, каталогов продукции, макетов наружной рекламы, флайеров, визиток, макетов для прессы;

● Разработка логотипов, рекламной и сувенирной продукции;

● Обработка изображений;

● Фотосъемка

Февраль 2006 — октябрь 20069 месяцев

Дизайнерская студия ООО "Календарь" (дизайн печатной продукции)

Москва

Дизайнер

● Разработка дизайна календарей;

● Разработка дизайна макетов наружной рекламы, постеров, буклетов, листовок, флайеров, визиток, баннеров, макетов для прессы;

● Вывод фотоформ (Post Script);

● Разработка WEB-сайта для фирмы и его поддержка

Высшее образование

Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, Москва

Художественно-графический

Колледж компьютерных технологий

Дизайн/Компьютерная графика и анимация, диплом