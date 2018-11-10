● Профессиональное владение пакетами программ Adobe (PhotoShop, Illustrator, Flash, Lightroom, InDesign, Dreamveaver, Premiere), Corel Draw, Google Web Designer, 3D MAX, V-Ray, AutoCAD, Ассоль-Дизайн, Sony Vegas;
● Знание платформ Мас и PC;
● Знание процессов полиграфии;
● Умение рисовать от руки;
● Flash-Анимация;
● Фотосъемка;
● Обработка фотографий (владение ретушью, цветокоррекцией);
● Художественный вкус, чувство стиля, современный подход к оформлению рекламы, умение выполнять большие объемы работ в короткие сроки
ПОРТФОЛИО http://moiseev.tilda.ws/
Опыт работы 12 лет
Сентябрь 2013 — по настоящее время5 лет 3 месяца
«VALTERA», Ювелирный дом. CLAIRES, FREELAND, СИТИ ЛОМБАРД
Москва, www.valtera.ru
Розничная торговля... Показать еще
Главный дизайнер
● Дизайн промо и сезонных акций;
● Оформление магазинов сети;
● POSM;
● Дизайн сайта компании;
● Создание баннеров; (flash, gif. HTML5);
● Создание Landing Page, email рассылок;
● Дизайн и верстка макетов каталогов ювелирной продукции, листовок, купонов;
● Наружная реклама, баннеры, плакаты, постеры;
● Фотосъемка и ретушь фотографий
Октябрь 2011 — сентябрь 20132 года
Москва, www.love-sl.ru
Розничная торговля... Показать еще
Дизайнер-архитектор
● Дизайн и верстка макетов каталогов ювелирной продукции, листовок, купонов;
● Наружная реклама, баннеры, плакаты, постеры;
● Дизайн web рекламы (flash, gif);
● Работа над дизайном сайта;
● Фотосъемка и ретушь фотографий;
● Создание дизайна интерьеров фирменных магазинов и островов
Январь 2010 — сентябрь 20111 год 9 месяцев
ООО "Мир инструмента" (производство и оптовая продажа ручного инструмента)
Москва, www.instrument.ru
Ведущий дизайнер
● Дизайн макетов печатной продукции ( упаковка продукции, брошюры, листовки, буклеты, каталоги продукции, макеты наружной рекламы, флайеры, визитки);
● Создание концепций и фирменного стиля для новых линеек продукции;
● Дизайн сайтов с «нуля»;
● Одновременное руководство несколькими проектами;
● Презентация и обоснование идей руководству;
● Организация командной работы (в подчинении 6 дизайнеров);
● Создание интерьеров магазинов и офисов компании
Сентябрь 2008 — декабрь 20091 год 4 месяца
ООО "Мир инструмента" (производство и оптовая продажа ручного инструмента)
Москва, www.instrument.ru
Дизайнер
● Дизайн и верстка макетов печатной продукции ( упаковка продукции, брошюры, листовки, буклеты, каталоги продукции, макеты наружной рекламы, флайеры, визитки);
● Предпечатная подготовка макетов (Prepress);
● Дизайн сайтов;
● Фотосъемка
Октябрь 2006 — сентябрь 20082 года
ООО "Kleam & Bros" (оптовая продажа тканей для мягкой мебели)
Москва, www.kleam.ru
Дизайнер
● Дизайн и верстка макетов брошюр, листовок, буклетов, каталогов продукции, макетов наружной рекламы, флайеров, визиток, макетов для прессы;
● Разработка логотипов, рекламной и сувенирной продукции;
● Обработка изображений;
● Фотосъемка
Февраль 2006 — октябрь 20069 месяцев
Дизайнерская студия ООО "Календарь" (дизайн печатной продукции)
Москва
Дизайнер
● Разработка дизайна календарей;
● Разработка дизайна макетов наружной рекламы, постеров, буклетов, листовок, флайеров, визиток, баннеров, макетов для прессы;
● Вывод фотоформ (Post Script);
● Разработка WEB-сайта для фирмы и его поддержка
Высшее образование
Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, Москва
Художественно-графический
Колледж компьютерных технологий
Дизайн/Компьютерная графика и анимация, диплом
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