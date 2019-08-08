Moissonneur

Программист
Имею опыт работы с js, html, php, react native.
Есть опыт разработки мобильных приложений на react native, создание сайтов на WordPress и Joomla.
Связь:
Email: [email protected]
Телефон: +79604999443
Telegram: @WhiteFox94
Skype: minami_itsuki_-_ikki
Ответственность:
- Готов приступить к работе сразу
- Всегда на связи
- Не беру предоплату
Образование:
- Высшее полное
Род занятий:
- Разработка мобильных приложений на react native.
- Создание сайтов.
- Наполнение, поддержка сайтов
Технологии:
- HTML, CSS, SASS, JS, React Native, Ionic
Действие аккаунта приостановлено!