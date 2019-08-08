Moissonneur

Дмитрий Moissonneur

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Программист

Имею опыт работы с js, html, php, react native.

Есть опыт разработки мобильных приложений на react native, создание сайтов на WordPress и Joomla.

Связь:

Email: [email protected]

Телефон: +79604999443

Telegram: @WhiteFox94

Skype: minami_itsuki_-_ikki

Ответственность:

 - Готов приступить к работе сразу

 - Всегда на связи

 - Не беру предоплату

Образование: 

 - Высшее полное

Род занятий:

 - Разработка мобильных приложений на react native.

 - Создание сайтов.

 - Наполнение, поддержка сайтов

Технологии:

 - HTML, CSS,  SASS, JS, React Native, Ionic