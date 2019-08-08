Moissonneur

Программист

Имею опыт работы с js, html, php, react native.

Есть опыт разработки мобильных приложений на react native, создание сайтов на WordPress и Joomla.

Связь:

Email: [email protected]

Телефон: +79604999443

Telegram: @WhiteFox94

Skype: minami_itsuki_-_ikki

Ответственность:

- Готов приступить к работе сразу

- Всегда на связи

- Не беру предоплату

Образование:

- Высшее полное

Род занятий:

- Разработка мобильных приложений на react native.

- Создание сайтов.

- Наполнение, поддержка сайтов

Технологии:

- HTML, CSS, SASS, JS, React Native, Ionic