Moks_Fulder

Видео монтаж, Графика, 3D - графика, Редактирование фотографий, Создам Лого,

Я делаю монтаж, графику, 3D-графику, обрабатываю фотографии, создаю логотипы. Подробнее: Редактирую медиафайлы в их исходном формате и создание материалов для кинематографа, телевидения и Интернета. Создаю анимированную графику и визуальные эффекты для фильмов, ТВ, видеороликов и веб-контента. Редактирование и компоновка фотографий, дизайна веб-сайтов и мобильных приложений, 3D-графики, видео и много другого. Обработка и редактирование цифровых фотографий. Умею работать с такими программами как: Adobe Premiere Pro, Photoshop, Adobe Illustrator, Nuke, Nuke X, Nuke Studio, 3d Max, Cinema 4D и т. д. Я умею работать практически во всех графических редакторах.