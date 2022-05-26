Molchanovaalice

Могу предоставить вам услуги:

 Оформление баннеров для соц.сетей

 Оформление карточек и инфографики для маркетплейсов

 Оформление баннеров для таргетированной рекламы

 Оформление групп ВК

 Дизайн логотипов

 Создать статичный дизайн и динамический дизайн (анимированные баннеры)

Вот мое портфолио: https://www.behance.net/0eea5c7f

Готова провести для вас бесплатную консультацию по вашему товару и предложить лучшие варианты дизайна.