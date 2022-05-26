Molchanovaalice

Алиса Молчанова MolchanovaaliceMolchanovaalice
28 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Могу предоставить вам услуги:
Оформление баннеров для соц.сетей
Оформление карточек и инфографики для маркетплейсов
Оформление баннеров для таргетированной рекламы
Оформление групп ВК
Дизайн логотипов
Создать статичный дизайн и динамический дизайн (анимированные баннеры)
Вот мое портфолио: https://www.behance.net/0eea5c7f
Готова провести для вас бесплатную консультацию по вашему товару и предложить лучшие варианты дизайна.
Действие аккаунта приостановлено!