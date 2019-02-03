Доброго времени суток! Это простое задание, которое заключается в том, чтобы протестировать игру Music Neon Racer на Android на наличие багов\ошибок\сбоев и сообщить об их наличии или отсутствии в чате задания.Отчет следует предоставить в чате задания ...
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- Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $600
Доброго времени суток! Это простое задание, которое заключается в том, чтобы протестировать игру Music Neon Racer на Android на наличие багов\ошибок\сбоев и сообщить об их наличии или отсутствии в чате задания.Отчет следует предоставить в чате задания ...Тестирование ПО30 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
Доброго времени суток! Это простое задание, которое заключается в том, чтобы протестировать игру BalanS на Android на наличие багов\ошибок\сбоев и сообщить об их наличии или отсутствии в чате задания. Отчет следует предоставить в чате задания в текстовом ...Мобильные приложения13 заявокЗакрыт5 лет назад