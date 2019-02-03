MoleHaka

Хака Василий MoleHaka

 
46 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Протестировать приложение, андроид

    Доброго времени суток! Это простое задание, которое заключается в том, чтобы протестировать игру Music Neon Racer на Android на наличие багов\ошибок\сбоев и сообщить об их наличии или отсутствии в чате задания.Отчет следует предоставить в чате задания ...

    Android
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Протестировать новую игру на Android

    $600

    Доброго времени суток! Это простое задание, которое заключается в том, чтобы протестировать игру Music Neon Racer на Android на наличие багов\ошибок\сбоев и сообщить об их наличии или отсутствии в чате задания.Отчет следует предоставить в чате задания ...

    Android
    Тестирование ПО30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Протестировать игру на Андроид

    $8

    Доброго времени суток! Это простое задание, которое заключается в том, чтобы протестировать игру BalanS на Android на наличие багов\ошибок\сбоев и сообщить об их наличии или отсутствии в чате задания. Отчет следует предоставить в чате задания в текстовом ...

    Android
    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад