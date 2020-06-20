Ольга Александрова Molecula-ruMolecula-ru
42 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработка и продвижение сайтов и интернет-магазинов.
Разрабатываю сайты с нуля в уникальных стилях. Делаю поисковую оптимизацию (SEO). Успешно продвигаю сайты в ТОП поисковых систем. Создаю, настраиваю и запускаю контекстные рекламные компании. Оказываю услуги управлением репутацией в сети (SERM).
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Портфолио
- Юридические услуги93 просмотра
- Лазерная эпиляция BeautyProff87 просмотров
- Учебный центр KouchiNail95 просмотров
- Ремонт в Новостройке91 просмотр
- Школа-студия маникюра123 просмотра
- Школа-студия маникюра106 просмотров
- Школа эстетического маникюра94 просмотра
- Автоинструктор106 просмотров
- Курсы маникюра124 просмотра
- Редизайн сайта110 просмотров
- Разработка сайта110 просмотров
- Сайт "под ключ"126 просмотров