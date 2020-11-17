Mollll_art

Illustrator

Здравствуйте! Меня зовут Настя.Я профессиональный художник и цифровой иллюстратор.Имею высшее художественное образование и опыт работы более 15 лет.Я также участвую в выставках и публикую в журналах.Больше всего мне нравится fashion-style, flat и коллаж.Я могу предоставить вам:- модные эскизы- иллюстрации коммерческой моды- иллюстрации образа жизни- плоские иллюстрации- крупный план, подробные иллюстрации

- книжная иллюстрация- принты для футболок- коллаж- портретХочется создавать с вами крутые и интересные проекты.Я использую приложение Procreate для создания своих иллюстраций.