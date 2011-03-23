Здравствуйте уважаемые пользователи сайта Weblancer. Меня зовут Александр Тихомиров, имею два высших образования ХИИ (Харьковский Институт Искусств) им.Котляревского по специальности актер театра и кино и ХИБМ (Харьковский Институт Бизнеса и Менеджмента) по специальности маркетинг. На отлично защитил диплом на тему "Маркетинговые исследования". Рад буду помочь всем желающим по темам: искусство, экономика