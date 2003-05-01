Головахин Максим

Цель

Получить должность WEB-программиста или руководителя проекта.

Применить опыт создания систем электронной торговли для разработки интересных проектов, связанных с internet business (sites, stores, auctions) и их дальнейшей поддержкой

Опыт работы

04/2004 - текущее время Ivatech Inc. LA, California, USA

Industry: Internet/ISPs/Portals/Data Processing

WEB-программист. Руководитель проекта

· Разработка технической документации, согласование с заинтересованными организациями

· Разработка пользовательской и административной части портала Galaplaza.com

· Подключение интернет-магазинов к системам PayPal.com (Standart & Pro) и Authorize.net

· Планирование, разработка и внедрение конструктора сайтов, магазинов, аукционов

· Разработка и внедрение системы безопасности портала

10/2004 - 11/2004 ЧП(оптовый магазин) Украина, Харьков

Industry: Trade, Contractors

Системный программист

· Разработка и внедрение система учета товарообращения.

· Выявление путей повышения качества предоставляемых услуг.

· Переход от ручного труда к автоматизированной обработке данных.

· Уменьшение времени обработки заказов в 3 раза.

12/2003 - 4/2004

Industry: IT- Software Systems & Design

Аналитик, WEB-программист, дизайнер

· Активное участие в создании и внедрении ценовой политики компании.

· Разработка системы учета кадров и заработной платы компании

· Разработка системы товарообращения.

· Улучшена связь с заказчиками/поставщиками.

9/2003 - 10/2003

Industry: Internet/ISPs/Portals/Data Processing

Системный программист

· Активное участие в разработке и внедрении система учета товарообращения.

· Подготовка персонала к работе с внедренной системой.

· Появились качественно новые сервисы, предоставляемые клиентам.

5/2003 - 7/2003

Industry: Advertising/Public Relations/Marketing Services

Офис-менеджер

· Работа с представителями фирм и организаций по приглашение участников выставки.

· Организационная работа.

Навыки

· PHP, MySQL, HTML, DHTML, CSS, JavaScript (9/10). Использую более 4 лет

· XML, XSL, XSLT (6/10). Использую 1 год

· InterBase / FireBird (6/10). Использую более 1 года

· Windows, Unix (8/10). Использую более 6 лет

Знание языков

· Английский - хороший разговорный, письменный, терминология ПК

· Русский, украинский - в совершенстве

Дополнительная информация

· Личные качества:

- Реально оцениваю возможности и сроки выполнения поставленных заданий

- Готов нести ответственность за свою работу

- Ответственен и надежен в исполнении заданий, начатое дело всегда довожу до конца

- Коммуникабелен, серьезен

- Прилагаю творческий подход к решению поставленных задач, инициативен

- Трудолюбив, настойчив, быстро обучаем

· Предпочтительный график работы:

- удалённая

- или свободный график в г.Харькове