Головахин Максим
Цель
Получить должность WEB-программиста или руководителя проекта.
Применить опыт создания систем электронной торговли для разработки интересных проектов, связанных с internet business (sites, stores, auctions) и их дальнейшей поддержкой
Опыт работы
04/2004 - текущее время Ivatech Inc. LA, California, USA
Industry: Internet/ISPs/Portals/Data Processing
WEB-программист. Руководитель проекта
· Разработка технической документации, согласование с заинтересованными организациями
· Разработка пользовательской и административной части портала Galaplaza.com
· Подключение интернет-магазинов к системам PayPal.com (Standart & Pro) и Authorize.net
· Планирование, разработка и внедрение конструктора сайтов, магазинов, аукционов
· Разработка и внедрение системы безопасности портала
10/2004 - 11/2004 ЧП(оптовый магазин) Украина, Харьков
Industry: Trade, Contractors
Системный программист
· Разработка и внедрение система учета товарообращения.
· Выявление путей повышения качества предоставляемых услуг.
· Переход от ручного труда к автоматизированной обработке данных.
· Уменьшение времени обработки заказов в 3 раза.
12/2003 - 4/2004
Industry: IT- Software Systems & Design
Аналитик, WEB-программист, дизайнер
· Активное участие в создании и внедрении ценовой политики компании.
· Разработка системы учета кадров и заработной платы компании
· Разработка системы товарообращения.
· Улучшена связь с заказчиками/поставщиками.
9/2003 - 10/2003
Industry: Internet/ISPs/Portals/Data Processing
Системный программист
· Активное участие в разработке и внедрении система учета товарообращения.
· Подготовка персонала к работе с внедренной системой.
· Появились качественно новые сервисы, предоставляемые клиентам.
5/2003 - 7/2003
Industry: Advertising/Public Relations/Marketing Services
Офис-менеджер
· Работа с представителями фирм и организаций по приглашение участников выставки.
· Организационная работа.
Навыки
· PHP, MySQL, HTML, DHTML, CSS, JavaScript (9/10). Использую более 4 лет
· XML, XSL, XSLT (6/10). Использую 1 год
· InterBase / FireBird (6/10). Использую более 1 года
· Windows, Unix (8/10). Использую более 6 лет
Знание языков
· Английский - хороший разговорный, письменный, терминология ПК
· Русский, украинский - в совершенстве
Дополнительная информация
· Личные качества:
- Реально оцениваю возможности и сроки выполнения поставленных заданий
- Готов нести ответственность за свою работу
- Ответственен и надежен в исполнении заданий, начатое дело всегда довожу до конца
- Коммуникабелен, серьезен
- Прилагаю творческий подход к решению поставленных задач, инициативен
- Трудолюбив, настойчив, быстро обучаем
· Предпочтительный график работы:
- удалённая
- или свободный график в г.Харькове