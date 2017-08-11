Molodtsov1984

Официально-деловые, технические и художественные (в том числе поэтические) переводы с английского языка на русский и с русского на английский...
А также:
- редактирование (корректура) текстов на русском и английском языках;
- написание статей, прозаических и стихотворных произведений на русском и английском языках;
- перевод с древнерусского и старославянского на русский;
- редактирование музыки;
- репетиторство.
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
6 лет назад
Хорошо выполненный рерайт английского текста в срок. Виден высокий уровень владения английским языком. Рекомендую к сотрудничеству для переводов!
Ответный отзыв
Приятно работать с интеллигентным, пунктуальным и ответственным человеком. Остались исключительно приятные впечатления от общения и работы с Алексеем. Критерии работы объяснил как следует, со всеми нюансами. По сроками не торопил. Оплату заказа произвёл своевременно, без каких-либо задержек и недоразумений. Рекомендую!