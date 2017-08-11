Molodtsov1984

Официально-деловые, технические и художественные (в том числе поэтические) переводы с английского языка на русский и с русского на английский...

А также:

- редактирование (корректура) текстов на русском и английском языках;

- написание статей, прозаических и стихотворных произведений на русском и английском языках;

- перевод с древнерусского и старославянского на русский;

- редактирование музыки;

- репетиторство.