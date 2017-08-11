Molodtsov1984

Евгений Molodtsov1984

 
39 летРоссия/Вологда
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Официально-деловые, технические и художественные (в том числе поэтические) переводы с английского языка на русский и с русского на английский...

А также:

- редактирование (корректура) текстов на русском и английском языках;

- написание статей, прозаических и стихотворных произведений на русском и английском языках;

- перевод с древнерусского и старославянского на русский;

- редактирование музыки;

- репетиторство.

Написание статей
Отзывы заказчиков
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Рерайт английского текста на тему паразитов
Хорошо выполненный рерайт английского текста в срок. Виден высокий уровень владения английским языком. Рекомендую к сотрудничеству для переводов!
Приятно работать с интеллигентным, пунктуальным и ответственным человеком. Остались исключительно приятные впечатления от общения и работы с Алексеем. Критерии работы объяснил как следует, со всеми нюансами. По сроками не торопил. Оплату заказа произвёл своевременно, без каких-либо задержек и недоразумений. Рекомендую!
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