Moltusova_Irina

Ирина Moltusova_IrinaMoltusova_Irina
21 годРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Web-дизайнер
Добрый день, меня зовут Ирина ?? Я занимаюсь созданием уникальных сайтов под ключ, которые увеличат вашу конверсию ??
Мои сильные стороны:
- Высокая скорость работы и пунктуальность
- Работаю упорно и старательно
- Ориентируюсь на качество и результат
- Высокий уровень ответственности
- Безумно люблю своё дело и с радостью откликаюсь на ваши проекты ??
Мои навыки:
- Miro/ Xmind - для создания структуры и прототипа проекта
- Figma - для создания графической части проекта
- Tilda - для вёрстки графического проекта из Figma
- Adobe Photoshop и After Effects (для анимации и обработки фото)
Кейсы: https://www.behance.net/iramoltusova
Я против войны в Украине!