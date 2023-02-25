Moltusova_Irina

Web-дизайнер

Добрый день, меня зовут Ирина ?? Я занимаюсь созданием уникальных сайтов под ключ, которые увеличат вашу конверсию ??



Мои сильные стороны:

- Высокая скорость работы и пунктуальность

- Работаю упорно и старательно

- Ориентируюсь на качество и результат

- Высокий уровень ответственности

- Безумно люблю своё дело и с радостью откликаюсь на ваши проекты ??



Мои навыки:

- Miro/ Xmind - для создания структуры и прототипа проекта

- Figma - для создания графической части проекта

- Tilda - для вёрстки графического проекта из Figma

- Adobe Photoshop и After Effects (для анимации и обработки фото)



Кейсы: https://www.behance.net/iramoltusova