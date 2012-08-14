Дополнительная информация / Резюме
Уважаемые заказчики!
Спасибо, что посетили мой профиль. Позвольте представиться, зовут меня Ольга. Выполняю работу быстро, качественно и в установленные сроки.
Я искренне уверена, что Вам понравится работать со мной!
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Несколько слов о специфике оказываемых услуг. В моей команде состоят еще 2 человека - это кандидат филологических наук и бакалавр (носитель языка,англичанин),которые осуществляют помощь в моей работе.
Переводами занимаюсь в течение трех лет. Тематики разнообразные. Примеры высылаю по требованию.
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Образование:
Московский Государственный Университет Культуры
"Журналистика"
Академия Генеральной прокуратуры РФ
"Юриспруденция"
Московский Государственный Университет им.Шолохова
Магистратура "Юриспруденция" 2 курс
Курсы - курсы делового английского языка
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Выполняемая работа:
Технические/Литературные переводы текстов, статей, книг
Основные направления в области переводов: общие темы,бизнес-переписка, туризм, наука, литература, искусство, юриспруденция.
Стоимость каждого проекта согласовывается.
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!