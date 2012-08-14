Переводы с английского языка на русский и наоборот

Дополнительная информация / Резюме

Уважаемые заказчики!

Спасибо, что посетили мой профиль. Позвольте представиться, зовут меня Ольга. Выполняю работу быстро, качественно и в установленные сроки.

Я искренне уверена, что Вам понравится работать со мной!

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Несколько слов о специфике оказываемых услуг. В моей команде состоят еще 2 человека - это кандидат филологических наук и бакалавр (носитель языка,англичанин),которые осуществляют помощь в моей работе.

Переводами занимаюсь в течение трех лет. Тематики разнообразные. Примеры высылаю по требованию.

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Образование:

Московский Государственный Университет Культуры

"Журналистика"

Академия Генеральной прокуратуры РФ

"Юриспруденция"

Московский Государственный Университет им.Шолохова

Магистратура "Юриспруденция" 2 курс

Курсы - курсы делового английского языка

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Выполняемая работа:

Технические/Литературные переводы текстов, статей, книг

Основные направления в области переводов: общие темы,бизнес-переписка, туризм, наука, литература, искусство, юриспруденция.

Стоимость каждого проекта согласовывается.

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!