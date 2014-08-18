MonaSabbat

Анастасия Романова MonaSabbatMonaSabbat
31 годРоссия/Красноярск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Письменный перевод с английского.
Образование: высшее неоконченное, Московский Государственный Лингвистический Университет. Переводчик (английский и французский языки).
Рабочий язык: английский.
Тематика и опыт: художественный перевод, есть опыт перевода фильмов, сериалов, тв-шоу, стенд-ап выступлений, интервью, статей самой различной тематики. Создание субтитров (перевод и тайминг).
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