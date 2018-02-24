Monch-design

Профессиональный дизайн сайтов, баннеров, соц сетей

Добрый день, друзья!

Меня зовут Артем.

Я специалист по веб-дизайну.

Очень люблю делать красивый и функциональный внешний вид для сайтов, баннеров, групп соц сетей. Постоянно слежу за новинками в дизайне на западных ресурсах. Несколько лет проходил через кучу ошибок на своем опыте, пока не выработал безупречный вкус.

Если берусь за проект, то стараюсь сделать максимально качественно. Вы не увидите кривых элементов, не сочетающихся цветов и шрифтов, картинок, которые расплываются в пиксели. На выходе ваш верстальщик получит сгруппированный PSD-файл с исходниками, что поможет его продуктивной работе.

КАК МЫ ПОСТРОИМ НАШУ РАБОТУ?

Бриф. Я высылаю вам простую анкету, чтобы понять ваши вкусовые предпочтения и суть вашего бизнеса.

Проектирование. На этом этапе я делаю черновой вариант структуры сайта без самого дизайна, то есть расположение элементов и последовательность блоков.

Поэтапный дизайн каждой страницы с промежуточным согласованием. Постоянный контакт с вами обеспечит быстрое выполнение проекта, так как вы сможете сразу оценивать и давать правки работе.