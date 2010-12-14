Mond

Ирина Иванова Mond

 
47 летРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип для детской школы балета

    Логотип в одном (силуэт) или двух цветах для детской школы балета. Девочка-балерина. После выбора варианта лого нужно будет изобразить девочку в 5-6 позах (на выходе 5-6 картинок одного лого)

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет-магазин

    Требуется создать интернет-магазин (зоотовары). Дизайн (изображение) верхней шапки имеется, рисунки категорий тоже. Категории товаров будут иметь 4-5 ступеней. На главной странице в категории - быстрая навигация Нужно создать первую страницу - категории товаров, типовые левый ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Joomla

    Нужно сделать возможность выбора товара таким образом, чтобы на одно описание было указано 2-4 цены с возможностью положить в корзину нужный товар по выбранной цене. Пример того, что нужно - в приложении. Срок исполнения не ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа торгового названия

    $50

    Нужно разработать логотип торгового названия интернет-магазина по продаже зоотоваров. Название "Оранжевая зебра". Логотип должен изображать зебру, название и быть стильным. Целевая аудитория - 18-35 лет. В целом логотип должен излучать позитив и быть узнаваемым. Логотип не ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад