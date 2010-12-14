Логотип в одном (силуэт) или двух цветах для детской школы балета. Девочка-балерина. После выбора варианта лого нужно будет изобразить девочку в 5-6 позах (на выходе 5-6 картинок одного лого)
- Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать интернет-магазин (зоотовары). Дизайн (изображение) верхней шапки имеется, рисунки категорий тоже. Категории товаров будут иметь 4-5 ступеней. На главной странице в категории - быстрая навигация Нужно создать первую страницу - категории товаров, типовые левый ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать возможность выбора товара таким образом, чтобы на одно описание было указано 2-4 цены с возможностью положить в корзину нужный товар по выбранной цене. Пример того, что нужно - в приложении. Срок исполнения не ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Разработка иконок для названий каталога товаровИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип торгового названия интернет-магазина по продаже зоотоваров. Название "Оранжевая зебра". Логотип должен изображать зебру, название и быть стильным. Целевая аудитория - 18-35 лет. В целом логотип должен излучать позитив и быть узнаваемым. Логотип не ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад