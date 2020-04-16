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В первую очередь хотелось бы поделиться сегодняшним событием и поздравить FC Liverpool с уверенной победой в лучшем футбольном событии месяца. FC Liverpool стал 6-и кратным чемпионом UEFA Champions League.

А с нашей музыкальной стороны хотел бы поделиться, можно сказать, по стандарту. Композиция Queen, ставшая в свое время гимном всех чемпионов и остаётся им по сей день.

Версия live, для ещё больших ощущений празднования данного события, побываете вместе с Queen на финале грандиозного футбольного события.