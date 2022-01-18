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Я являюсь начинающим специалистом по контекстной рекламе. У меня есть знания и я хочу их применять. Занимаюсь настройкой рекламы в Яндекс.Директ и получаю огромное удовольствие, когда вижу результат, потому что я на него нацелена изначально. В моих интересах построить долгосрочные рабочие отношения, которые обеим сторонам принесут выгоду. Подробнее о моей компетентности и экспертности вы можете узнать написав или позвонив. Пишите или звоните!