На хостинге сайт блокируют, говорят мол сайт кишит вирусами, что с него идут DDoS-атаки, ведется рассылка и все такое. Нужно почистить сайт и залатать дыры.
Системы управления (CMS)6 заявок
Закрыт
12 лет назад
На хостинге сайт блокируют, говорят мол сайт кишит вирусами, что с него идут DDoS-атаки, ведется рассылка и все такое. Нужно почистить сайт и залатать дыры.
В Joomla не работает TinyMCE редактор и другие Сайт был заражен вирусами, почистили, перестал работать TinyMCE редактор. Нужно подчинить. Для знающих работы на 2 мин.
На сайте http://auto-shkola.kiev.ua/ есть дыры, через которые постоянно заражаются файлы. Раз в две недели файл .htaccess пропадает куда-то. Вчера заблокировали аккаунт, сказали что много файлов заражено и с аккаунта идет рассылка.