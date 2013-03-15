Mongol_D

Денис Mongol_D

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

igrebnev
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
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Адекватный заказчик. Рекомендую.
Спасибо! Все быстро и правильно.
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