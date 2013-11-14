Сис. администрирование, установка игровых серверов. Кодинг Python 3

Системное администрирование Windows. Опыт с 2005.

Системное администрирование Linux: Debian, OpenSUSE, другие дистрибутивы без проблем. Настройка apache, .htaccess, php, mysql, nginx, proftpd, .ftaccess, ssh, iptables (firewall), Zebra (Z39.50). Опыт с 2009.

Установка, настройка игровых серверов. Опыт с 2010.

Разработка сайтов на основе CMS Drupal. Опыт с 2010.

Программирование на PHP / Python 2.7, 3.3. Опыт с 2006 / 2012.

Интеграция сайтов с системой приема платежей, отправкой СМС. Опыт с 2012.