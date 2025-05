Middle Frontend Web Developer

Добрый день!

Меня зовут Сергей и я являюсь разработчиком клиентской стороны сайтов - фронтенда. Люблю дружить фронт и бек, писать на React, иногда рисую простенькие веб-приложения в Figma для их дальнейшей реализации в коде. "Резиновые" стили проекта пишу по БЭМ-методологии при помощи препроцессоров SCSS и Less, но больше отдаю предпочтение первому; также знаком с пост-процессором PostCSS (любимые плагины - это Autoprefixer и Lost Grid). Знаю, как поддерживать устаревший код и старые браузеры (до IE10+) при помощи Webpack + Babel и стараюсь не пропускать современные тенденции в мире веб-разработки. Часто работаю с Flexbox и Grid Layout и AJAX-запросами (могу писать как "ванильные" запросы, так и работать с Fetch API). Разбираюсь в Git и знаю, почему создавать новую ветку проекта при каждой новой фиче - это важно, и зачем вообще нужны тесты (тестирую JS при помощи Jest). Знаю, как работать с базами данных. Имею небольшой опыт работы с NodeJS в связке с Express, сейчас все проекты с бэкендом пишу на Wordpress.

Также помимо кода я увлекаюсь плёночной фотографией, походами, путешествиями, ездой на велосипеде и игрой на бас-гитаре. Считаю себя человеком, с которым запросто можно найти общий язык. Владею английским от уровня "London is the capital of Great Britain" до уровня "what is the difference between states and props and why you should use Redux in

your project."

В работе для себя считаю жизненно важным получение новых знаний, потому что обучение чему-то новому - это всегда движение вперёд. А ещё - интересные проекты. Обожаю интересные проекты!