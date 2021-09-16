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Навыки и достижения

ТЕАТР НА НЕЖИНСКОЙ

Предоставляем услуги Комплексного Маркетинга. Для театра мы:

разработали маркетинговую стратегию

определили цели и развитие проекта

проанализировали рынок

выявили сильные стороны для формирования Уникального Торгового Предложения

выбрали позиционирование, исходя из анализа целевой аудитории.

Продвигаем театр в социальных сетях:

Проанализировали нишу, конкурентов и аудиторию

Разрабатываем контент-план, готовим и публикуем контент

Увеличиваем органический трафик на страницу и сайт

Ведем коммуникацию с аудиторией

Настраиваем таргетированную рекламу

Брендинг

Разработали логотип

Создали продающий сайт

Оформили билетные бланки

Создали корпоративную почту

Разработали дизайн визиток

E-mail маркетинг

Продвигаем театр через e-mail рассылки

Дополнительно

Подготовка, печать и расклейка афиш

Поиск спонсоров

Root Creative Group - ивент-агентство, занимается организацией праздников и мероприятий

Предоставляем услуги Комплексного Маркетинга. Для агенства мы:

разработали маркетинговую стратегию

определили цели и развитие проекта

проанализировали рынок

выявили сильные стороны для формирования Уникального Торгового Предложения

выбрали позиционирование, исходя из анализа целевой аудитории.

Продвигаем агентство в социальных сетях:

Проанализировали нишу, конкурентов и аудиторию

Разрабатываем контент-план, готовим и публикуем контент

Увеличиваем органический трафик на страницу и сайт

Ведем коммуникацию с аудиторией

Настраиваем таргетированную рекламу

Брендинг

Разработали логотип

Создали продающий сайт

Оформили билетные бланки

Создали корпоративную почту

Разработали дизайн визиток

E-mail маркетинг

Продвигаем агентство через e-mail рассылки

Дополнительно

Подготовка, печать и расклейка афиш

Поиск спонсоров

Агромат - аграрная компания, продает оборудование и удобрения

Для компании мы подготовили печать рекламной продукции, а именно футболок.

Fertchem - аграрная компания, продает удобрения

Предоставляем услуги Комплексного Маркетинга. Для компании мы:

разработали маркетинговую стратегию

определили цели и развитие проекта

проанализировали рынок

выявили сильные стороны для формирования Уникального Торгового Предложения

выбрали позиционирование, исходя из анализа целевой аудитории.

Продвигаем компанию в социальных сетях:

Проанализировали нишу, конкурентов и аудиторию

Разрабатываем контент-план, готовим и публикуем контент

Увеличиваем органический трафик на страницу и сайт

Ведем коммуникацию с аудиторией

Настраиваем таргетированную рекламу

E-mail маркетинг

Продвигаем компанию через e-mail рассылки

Дополнительно

Подготовка и печать брендированной одежды и сувенирной продукции

Разработка, печать и расклейка бордов

Unischeduler - онлайн приложение

Для компании мы сделали Брендинг. Разработали логотип и создали продающий сайт.