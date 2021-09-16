Навыки и достижения
ТЕАТР НА НЕЖИНСКОЙ
Предоставляем услуги Комплексного Маркетинга. Для театра мы:
разработали маркетинговую стратегию
определили цели и развитие проекта
проанализировали рынок
выявили сильные стороны для формирования Уникального Торгового Предложения
выбрали позиционирование, исходя из анализа целевой аудитории.
Продвигаем театр в социальных сетях:
Проанализировали нишу, конкурентов и аудиторию
Разрабатываем контент-план, готовим и публикуем контент
Увеличиваем органический трафик на страницу и сайт
Ведем коммуникацию с аудиторией
Настраиваем таргетированную рекламу
Брендинг
Разработали логотип
Создали продающий сайт
Оформили билетные бланки
Создали корпоративную почту
Разработали дизайн визиток
E-mail маркетинг
Продвигаем театр через e-mail рассылки
Дополнительно
Подготовка, печать и расклейка афиш
Поиск спонсоров
Root Creative Group - ивент-агентство, занимается организацией праздников и мероприятий
Предоставляем услуги Комплексного Маркетинга. Для агенства мы:
разработали маркетинговую стратегию
определили цели и развитие проекта
проанализировали рынок
выявили сильные стороны для формирования Уникального Торгового Предложения
выбрали позиционирование, исходя из анализа целевой аудитории.
Продвигаем агентство в социальных сетях:
Проанализировали нишу, конкурентов и аудиторию
Разрабатываем контент-план, готовим и публикуем контент
Увеличиваем органический трафик на страницу и сайт
Ведем коммуникацию с аудиторией
Настраиваем таргетированную рекламу
Брендинг
Разработали логотип
Создали продающий сайт
Оформили билетные бланки
Создали корпоративную почту
Разработали дизайн визиток
E-mail маркетинг
Продвигаем агентство через e-mail рассылки
Дополнительно
Подготовка, печать и расклейка афиш
Поиск спонсоров
Агромат - аграрная компания, продает оборудование и удобрения
Для компании мы подготовили печать рекламной продукции, а именно футболок.
Fertchem - аграрная компания, продает удобрения
Предоставляем услуги Комплексного Маркетинга. Для компании мы:
разработали маркетинговую стратегию
определили цели и развитие проекта
проанализировали рынок
выявили сильные стороны для формирования Уникального Торгового Предложения
выбрали позиционирование, исходя из анализа целевой аудитории.
Продвигаем компанию в социальных сетях:
Проанализировали нишу, конкурентов и аудиторию
Разрабатываем контент-план, готовим и публикуем контент
Увеличиваем органический трафик на страницу и сайт
Ведем коммуникацию с аудиторией
Настраиваем таргетированную рекламу
E-mail маркетинг
Продвигаем компанию через e-mail рассылки
Дополнительно
Подготовка и печать брендированной одежды и сувенирной продукции
Разработка, печать и расклейка бордов
Unischeduler - онлайн приложение
Для компании мы сделали Брендинг. Разработали логотип и создали продающий сайт.