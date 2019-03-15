Монтаж видео на заказ
Доброго времени суток! Меня зовут Елизавета и я монтажер видео уже 5+ лет. В данный момент обучаюсь в университете, где моя специальность связана с хобби. Работаю в программе Sony Vegas Pro. Я монтирую:
- видео для ютуб;
- влоги с путешествий и т.д;
- памятные видео клипы, свадебные видео, дни рождения/юбилеи;
- есть опыт монтажа мастер-классов и подобных видео;
- рекламные ролики;
- видео-поздравления;
- выпускные;
- и т.д.
Всегда учитываю любое пожелание заказчика и выполняю работу в кратчайшие сроки (3 дня - порог).
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