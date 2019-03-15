Монтаж видео на заказ

Доброго времени суток! Меня зовут Елизавета и я монтажер видео уже 5+ лет. В данный момент обучаюсь в университете, где моя специальность связана с хобби. Работаю в программе Sony Vegas Pro. Я монтирую:

- видео для ютуб;

- влоги с путешествий и т.д;

- памятные видео клипы, свадебные видео, дни рождения/юбилеи;

- есть опыт монтажа мастер-классов и подобных видео;

- рекламные ролики;

- видео-поздравления;

- выпускные;

- и т.д.

Всегда учитываю любое пожелание заказчика и выполняю работу в кратчайшие сроки (3 дня - порог).