Montazh_video

Елизавета Montazh_video

 
24 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Монтаж видео на заказ

Доброго времени суток! Меня зовут Елизавета и я монтажер видео уже 5+ лет. В данный момент обучаюсь в университете, где моя специальность связана с хобби. Работаю в программе Sony Vegas Pro. Я монтирую: 

- видео для ютуб; 

- влоги с путешествий и т.д;

 - памятные видео клипы, свадебные видео, дни рождения/юбилеи;

- есть опыт монтажа мастер-классов и подобных видео;

- рекламные ролики;

- видео-поздравления; 

- выпускные; 

- и т.д. 

Всегда учитываю любое пожелание заказчика и выполняю работу в кратчайшие сроки (3 дня - порог).

Портфолио