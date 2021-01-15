Валидная и адаптивная верстка по современным стандартам. HTML5, CSS3, SCSS/SASS, JavaScript/JQuery, Bootstrap, БЭМ.
Здравствуйте!
- Меня зовут Александр, занимаюсь веб разработкой, начиная с 2016 года.
- В работе стараюсь использовать, новейшие технологические решения;
- стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;
- я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
- меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.
- Не завышаю цену
- Приступаю к работе сразу
- Отвечаю на все интересующие вопросы
- Стараюсь выполнить работу раньше срока
- Делаю все чисто и довожу работу до конца
- Готов помочь даже после окончания сотрудничества
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная (HTML5, CSS3);
- Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch;
- CSS, SASS, SCSS;
- Webpack, Gulp;
- Git;
- JavaScript(ES6+), jQuery;
- React.js + Redux;
- Flexbox;
- Bootstrap;
- Wordpress;
- Соблюдение стандартов W3C;
E-mail: [email protected];
Портфолио
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