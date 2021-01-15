MontegWeb

Александр MontegWeb

 
35 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Валидная и адаптивная верстка по современным стандартам. HTML5, CSS3, SCSS/SASS, JavaScript/JQuery, Bootstrap, БЭМ.

Здравствуйте!

  •  Меня зовут Александр, занимаюсь веб разработкой, начиная с 2016 года.
  • В работе стараюсь использовать, новейшие технологические решения;
  • стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;
  • я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
  • меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.
Почему на меня можно положиться:
  • Не завышаю цену
  • Приступаю к работе сразу
  • Отвечаю на все интересующие вопросы
  • Стараюсь выполнить работу раньше срока
  • Делаю все чисто и довожу работу до конца
  • Готов помочь даже после окончания сотрудничества
Умения и навыки:

  • ﻿﻿  Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная (HTML5,  CSS3);
  • Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch;
  • CSS, SASS, SCSS;
  • Webpack, Gulp;
  • Git;
  • JavaScript(ES6+), jQuery;
  • React.js + Redux;
  • Flexbox;
  • Bootstrap;
  • Wordpress;
  • Соблюдение стандартов W3C;
Связь:

 

E-mail: [email protected];
JavascriptWordPressCSSBootstrapFigmajQuery