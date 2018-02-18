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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Екатерина очень оперативно выполнила задание, ТЗ полностью соблюдено. Рекомендую
Ответный отзыв
Все очень хорошо ! Понятная постановка задачи и быстрая оплата !
Наполнение сайтов
1 отзыв
$0.9/час
от 2 часов
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$0.4/час
от 1 часа
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$0.5/час
от 1 часа
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$0.9/час
от 2 часов
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$0.5/час
от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$0.5/час
от 1 часа
нет рейтинга