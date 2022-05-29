Montymolly5544

Диана Кутикова Montymolly5544

 
25 летРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Душа вашего бренда&#9825;

Привет, Я Диана, графический дизайнерПриятно познакомится!

Создаю актуальный и продающий дизайн懶который передаст философию вашего бренда, будет отличать его от конкурентов, увеличит поток клиентов и соотвественно продажи вашей продукции

my work https://www.behance.net/00abfed8

my instagram https://instagram.com/dikutjj

✨Разработка лого

✨Визуальная айдентика(Фирменный стиль)

✨Иллюстрация

✨Полиграфия

     •Визитка

     •Сертификат

     •Приглашение

     •Наклейка

     •Иконка для актуального

     •Бирка

     •Прайс

     •Патер