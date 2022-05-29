Montymolly5544

Диана Кутикова Montymolly5544Montymolly5544
25 летРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Душа вашего бренда♡
Привет, Я Диана, графический дизайнерПриятно познакомится!
Создаю актуальный и продающий дизайн懶который передаст философию вашего бренда, будет отличать его от конкурентов, увеличит поток клиентов и соотвественно продажи вашей продукции
my work https://www.behance.net/00abfed8
my instagram https://instagram.com/dikutjj
✨Разработка лого
✨Визуальная айдентика(Фирменный стиль)
✨Иллюстрация
✨Полиграфия
•Визитка
•Сертификат
•Приглашение
•Наклейка
•Иконка для актуального
•Бирка
•Прайс
•Патер
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