Moon_romantic

Самый креативный копирайтер

Всем привет, я Кристина и я ищу работу. Во всем, что касается текстов, я "на ты", уверяю, можете полностью на меня положиться.

Буду вашей правой рукой, левой рукой, глазами и парой новых извилин мозга.

(Прошла курсы в московской академии экономики и развития по бизнес-ассистенту, поэтому вообще могу стать вашей тенью).

Я помогу с поиском ветеринара для вашего тарантула Аркадия, или свежей клубники в декабре для беременной жены двоюродной подруги важного клиента.

Готова делать все, и даже больше. Писать на темы от описания товара в 300 символов, до научной статьи, курсовой и исследовательской работы в 3000 символов без пробелов.

Знаю, что точно помогу вам в написании, но, соответственно, за достойную плату. Я не пойду прятать с вами труп, но быстро нагуглю 10 способов спрятать тело и людей, сделающих это за вас.

Быстро обучаюсь, уже многое умею, легка на подъем, вынослива, выполняю все до дедлайна, аккуратна и доброжелательна.

Только четкие ТЗ, сроки, уважение к чужому труду.