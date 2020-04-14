Mooncakeart

Художник в реальном и digital формате, работы в вектор и растр

Доброго времени суток, я являюсь художником, работающим как в традиционном формате, так и в digital.

Я могу предложить вам такие услуги как:

-портрет

-композиция произвольной темы

-перевод растр в вектор

-разработка логотипа

-аватарки

-иллюстрации произвольных тем

-ваши предложения

*работы могут быть выполнены в различном стиле и формате

*в зависимости от сложности сроки выполнения работы от 3 дней

*возможно срочное выполнение заказа