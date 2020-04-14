Mooncakeart

Художник в реальном и digital формате, работы в вектор и растр
Доброго времени суток, я являюсь художником, работающим как в традиционном формате, так и в digital.
Я могу предложить вам такие услуги как:
-портрет
-композиция произвольной темы
-перевод растр в вектор
-разработка логотипа
-аватарки
-иллюстрации произвольных тем
-ваши предложения
*работы могут быть выполнены в различном стиле и формате
*в зависимости от сложности сроки выполнения работы от 3 дней
*возможно срочное выполнение заказа
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