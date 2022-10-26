Веб-дизайнер
Привет, меня зовут Лиза, сделаю классный дизайн, качественно и в срок!
Если Вам нужен оригинальный, продающий и современный дизайн, то обращайтесь ко мне - все обсудим и я начну воплощать Ваши задумки в жизнь)
Создам дизайн сайта, адаптирую под телефоны и планшеты. Нарисую логотип, баннер, карточки товаров и др.
Владею Figma, Illustrator, Photoshop, векторной и растровой графикой. Могу и фотографии отредактировать)
Почему стоит обратится ко мне?
- сразу приступаю к работе;
- экономлю ваши нервы и время;
- исхожу из ваших пожеланий;
- слежу за трендами;
- объясню дизайнерские решения;
- бесплатно внесу корректировки;
Всегда на связи здесь и в
Telegram @elisa_domrisa
Whats App +995 591 309 334
Instagram: elisa_domrisa
Примеры работ: