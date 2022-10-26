Веб-дизайнер

Привет, меня зовут Лиза, сделаю классный дизайн, качественно и в срок!

Если Вам нужен оригинальный, продающий и современный дизайн, то обращайтесь ко мне - все обсудим и я начну воплощать Ваши задумки в жизнь)

Создам дизайн сайта, адаптирую под телефоны и планшеты. Нарисую логотип, баннер, карточки товаров и др.

Владею Figma, Illustrator, Photoshop, векторной и растровой графикой. Могу и фотографии отредактировать)

Почему стоит обратится ко мне?

- сразу приступаю к работе;

- экономлю ваши нервы и время;

- исхожу из ваших пожеланий;

- слежу за трендами;

- объясню дизайнерские решения;

- бесплатно внесу корректировки;

Всегда на связи здесь и в

Telegram @elisa_domrisa

Whats App +995 591 309 334

Instagram: elisa_domrisa

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