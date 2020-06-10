Moonlane

Евгений Moonlane

 
30 летРоссия/Красноярск
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Адаптивная верстка сайтов | Разработка сайтов под ключ.

Верстка сайтов из PSD шаблона, разработка сайтов под ключ.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, SASS, LESS, FLEX, Boostrap, JavaScript, jQuery, Heandlebar.js, ModX.
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, IE).
  • Адаптивная / фиксированная  верстка.
  • Аккуратный, продуманный код.
Плюсы работы со мной:
  • Готов начать уже сейчас.
  • Консультирую вас по имеющимся вопросам.
  • Работу всегда выполняю качественно и в оговоренный срок.
  • Сайт будет выполнен с учетом новых технологий, а так же адаптирован под мобильные устройства и любые другие разрешения экранов.
Оплата:

  • Карта Сбербанк.
  • ЯндексДеньги.
Связь:

JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLMODXjQuerySASS
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