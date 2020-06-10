Адаптивная верстка сайтов | Разработка сайтов под ключ.
Верстка сайтов из PSD шаблона, разработка сайтов под ключ.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, SASS, LESS, FLEX, Boostrap, JavaScript, jQuery, Heandlebar.js, ModX.
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, IE).
- Адаптивная / фиксированная верстка.
- Аккуратный, продуманный код.
- Готов начать уже сейчас.
- Консультирую вас по имеющимся вопросам.
- Работу всегда выполняю качественно и в оговоренный срок.
- Сайт будет выполнен с учетом новых технологий, а так же адаптирован под мобильные устройства и любые другие разрешения экранов.
- Карта Сбербанк.
- ЯндексДеньги.
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: creat1vespace
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