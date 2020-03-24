Moonlighter

Web-разработчкик, живущий написанием кода. Если у вас есть идея или проект - буду рад вам помочь

В сфере web-разработки я уже больше трех лет.

И за это время успел на достойном уровне освоить HTML 5, CSS 3, JavaScript, PHP 7, SQL, а так же поработать с WordPress, cURL, PDO и ORM RedBeanPHP, API ВКонтакте, Gulp, миграциями с помощью библиотеки Phinx, регуляными выражениями, Ajax и, конечно, оптимизацией скорости загрузки страниц.

И, разумеется, использую в своей работе репозитории git, emmet и другие фишки, упрощающие жизнь многим программистам.

Признаю, я еще далеко не профи, но уже весьма успешно создаю свои проекты, в числе конторых CMS на основе паттерна MVC, которую вы можете узреть здесь(https://gitlab.com/JVNTester/cms_puzzle).

Мне интересно развиваться в этой сфере. И, если у вас есть желание создать сайт для личных нужд или запустить крутой проект, то я готов пройти весь путь создания сайта вместе с вами с нуля до результата.