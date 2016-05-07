Опыт работы:

- ведение спецкурсов для магистров филологического факультета,

- лекции и практические занятия (русский язык и культура речи, деловое общение)

для студентов гуманитарных и технических специальностей,

- практические занятия по русскому языку как иностранному,

- работа с внутрикафедральной документацией,

- организация международных конференций,

- составление и редактирование учебных образовательных программ согласно ФГОС,

- составление учебных планов,

- редактирование учебных пособий и методических рекомендаций,

- дистанционная работа со студентами заочного отделения,

- работа с интернет-тренажерами и ресурсами для студентов очного отделения.

- лекции и практические занятия (русский язык и культура речи) для студентов

негуманитарных специальностей,

- практические занятия по русскому языку как иностранному,

- корректура и редактирование учебников, контрольно-измерительных материалов, учебных и методических пособий по обучению русскому языку как иностранному, материалов сборников научно-методических конференций,

- корректура и редактирование классической художественной литературы,

- корректура экзаменационных тестов, контрольно-измерительных материалов для школьников по информатике, алгебре и геометрии,

- корректура и редактирование учебных пособий, вестника университета,

- корректура и редактирование текстов по истории России и Русской Церкви, церковной

архитектуре, иконописи, гомилетике, богослужебных сборников, повестей и

рассказов,

- копирайтинг и рерайтинг.

Иностранные языки:

- английский (свободное владение),

- немецкий (базовый),

- норвежский (начальный).