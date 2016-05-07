Опыт работы:
- ведение спецкурсов для магистров филологического факультета,
- лекции и практические занятия (русский язык и культура речи, деловое общение)
для студентов гуманитарных и технических специальностей,
- практические занятия по русскому языку как иностранному,
- работа с внутрикафедральной документацией,
- организация международных конференций,
- составление и редактирование учебных образовательных программ согласно ФГОС,
- составление учебных планов,
- редактирование учебных пособий и методических рекомендаций,
- дистанционная работа со студентами заочного отделения,
- работа с интернет-тренажерами и ресурсами для студентов очного отделения.
- лекции и практические занятия (русский язык и культура речи) для студентов
негуманитарных специальностей,
- практические занятия по русскому языку как иностранному,
- корректура и редактирование учебников, контрольно-измерительных материалов, учебных и методических пособий по обучению русскому языку как иностранному, материалов сборников научно-методических конференций,
- корректура и редактирование классической художественной литературы,
- корректура экзаменационных тестов, контрольно-измерительных материалов для школьников по информатике, алгебре и геометрии,
- корректура и редактирование учебных пособий, вестника университета,
- корректура и редактирование текстов по истории России и Русской Церкви, церковной
архитектуре, иконописи, гомилетике, богослужебных сборников, повестей и
рассказов,
- копирайтинг и рерайтинг.
Иностранные языки:
- английский (свободное владение),
- немецкий (базовый),
- норвежский (начальный).