Работаем с душой и опытом работы с печатной продукцией более 5 лет
Изготовление визиток, логотипов, верстка полиграфической продукции.
Отрисовка в векторе, подготовка файлов к печати.
Занимаемся реставрацией старых фото и фотомонтажами.
Любим работать с нестандартными заказами, где есть возможность совместно с заказчиком создать что-то действительно уникальное.
Связь через внутренний мессенджер.
Связь через gmail: [email protected]
Viber: 89218811297
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
6 лет назад
Даниил отличный ответственный исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично, достаточно оперативно сработались.
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 12 часов
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 12 часов
нет рейтинга