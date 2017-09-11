Работаем с душой и опытом работы с печатной продукцией более 5 лет

Изготовление визиток, логотипов, верстка полиграфической продукции.

Отрисовка в векторе, подготовка файлов к печати.

Занимаемся реставрацией старых фото и фотомонтажами.

Любим работать с нестандартными заказами, где есть возможность совместно с заказчиком создать что-то действительно уникальное.

Связь через внутренний мессенджер.

Связь через gmail: [email protected]