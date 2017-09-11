MorDaniel

Даниил Захаров MorDaniel

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Работаем с душой и опытом работы с печатной продукцией более 5 лет

Изготовление визиток, логотипов, верстка полиграфической продукции.

Отрисовка в векторе, подготовка файлов к печати.

Занимаемся реставрацией старых фото и фотомонтажами.

Любим работать с нестандартными заказами, где есть возможность совместно с заказчиком создать что-то действительно уникальное.

Связь через внутренний мессенджер.

Связь через gmail: [email protected]

Viber: 89218811297

Отзывы заказчиков
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Корректировка теста на лого
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Перерисовать логотип в кривых, добавить дескриптор, сделать имидж фото
Даниил отличный ответственный исполнитель, рекомендую
Все отлично, достаточно оперативно сработались.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 12 часов
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 12 часов
нет рейтинга