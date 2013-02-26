Morai

Эркин Morai

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужна помощь в создании дизайна сайта

    $100

    Уважаемые веблансеры Нужны услуги веб дизайнера. Есть готовый сайт консьерж компании и нужно поменять дизайн. С нашей стороны идеи, четкие задачи и наглядные примеры. С вашей - ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно приложение для apple

    Уважаемые фрилансеры, Нужно создать приложение для Apple store. Которое должно включать в себя базу данных ресторанов кафе баров и развлечений. Приложение будет наполнятся отдельно от разработчика требуется непосредственно создание ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно лого для консьерж компании

    $100

    Уважаемые веблансеры. нужно создать лого для консьерж компании соответственно название компании Morai а так же как то совместить консьерж атрибутику с этим названием

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Нужно лого для консьерж компании
Очень довольна сотрудничеством! Четкое ТЗ и моментальная оплата! Спасибо за проект!
Очень рад сотрудничеству. Очень профессиональная работа и внимание к деталям. Спасибо
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