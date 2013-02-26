Уважаемые веблансеры Нужны услуги веб дизайнера. Есть готовый сайт консьерж компании и нужно поменять дизайн. С нашей стороны идеи, четкие задачи и наглядные примеры. С вашей - ...
- $100Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
Уважаемые фрилансеры, Нужно создать приложение для Apple store. Которое должно включать в себя базу данных ресторанов кафе баров и развлечений. Приложение будет наполнятся отдельно от разработчика требуется непосредственно создание ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Уважаемые веблансеры. нужно создать лого для консьерж компании соответственно название компании Morai а так же как то совместить консьерж атрибутику с этим названиемЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Уважаемые веблансеры Срочно нужен сайт под ключ для Косьерж компании. Прошу отписаться какие есть идеи и варианты Приблизительные пример какой должен быть сайт www.legionconcierge.com/Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
12 лет назад
Очень довольна сотрудничеством! Четкое ТЗ и моментальная оплата! Спасибо за проект!
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству. Очень профессиональная работа и внимание к деталям. Спасибо