Ваш лучший исполнитель!

Я-это ваш помощник в любом деле!

Свободно владею иностранными языками, такими как английский,немецкий,французский,испанский,частично латынь.

Совершенствую знания других языков.

Имею большой опыт работы в переводах текста, наборе текста,редактуре текста.

Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт работы в написании статьей, без воды, четко по теме.

Так же имею опыт работы рерайтинге.

Работаю на результат, выполню заказы качественно в кратчайшие строки за приятную цену.

Буду рад сотрудничеству.