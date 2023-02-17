Ваш лучший исполнитель!
Я-это ваш помощник в любом деле!
Свободно владею иностранными языками, такими как английский,немецкий,французский,испанский,частично латынь.
Совершенствую знания других языков.
Имею большой опыт работы в переводах текста, наборе текста,редактуре текста.
Провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт работы в написании статьей, без воды, четко по теме.
Так же имею опыт работы рерайтинге.
Работаю на результат, выполню заказы качественно в кратчайшие строки за приятную цену.
Буду рад сотрудничеству.