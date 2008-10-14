MorganStels

Среднее, дополнительное профессиональное образование
«Европейская школа корреспондентского обучения»
« Интернет-университет информационных технологий»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Windows, MS Office, Internet - эксперт
Большой опыт в создании различных документов в программе MS Office(все версии).
Имеется опыт в создании сайтов-визиток
Знание программ графических программ, редакторов.
Знание языков HTML,CSS,JAVASCRIPT,PERL,WML.
Создаю WAP сайты
Web-дизайн
СЕРТИФИКАТЫ
сертификат ИНТУИТ (выдан 14.10.2008)
«Введение в защиту информации от внутренних ИТ-угроз»
сертификат ЕШКО (специального образца)
курс «Web-дизайн»
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