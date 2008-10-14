MorganStels

Артем MorganStels

 
33 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Среднее, дополнительное профессиональное образование

«Европейская школа корреспондентского обучения»

« Интернет-университет информационных технологий»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Windows, MS Office, Internet - эксперт

Большой опыт в создании различных документов в программе MS Office(все версии).

Имеется опыт в создании сайтов-визиток

Знание программ графических программ, редакторов.

Знание языков HTML,CSS,JAVASCRIPT,PERL,WML.

Создаю WAP сайты

Web-дизайн

СЕРТИФИКАТЫ

сертификат ИНТУИТ (выдан 14.10.2008)

«Введение в защиту информации от внутренних ИТ-угроз»

сертификат ЕШКО (специального образца)

курс «Web-дизайн»