Режиссер, ассистент режиссера. Документальные, игровые работы, ролики.
Студент 5 курса факультета Режиссуры Гуманитарного Института Телевидения и Радиовещания им. Литовчина (Москва).
Свободное владение компьютером, монтажными программами (Final Cut, Adobe Premiere), программами работы со звуком (Samplitude).
Ключевые навыки: Написание сценариев, разработка концепции программ, роликов, фильмов, проработка драматургии. Опыт многокамерной съемки, съемки художественных постановок, репортажей, очерков, межпрограммного контента.
Опыт работы:
август 2011 – июнь 2012 – Телеканал Россия К (Культура) - Служба эфирного продвижения – Отдел межпрограммных проектов – ассистент режиссера программы «Афиша».
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Портфолио
- Короткометражный фильм "Бульварное чтиво".175 просмотров