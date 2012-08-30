Morgec

Георгий Староверов Morgec

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Режиссер, ассистент режиссера. Документальные, игровые работы, ролики.

Студент 5 курса факультета Режиссуры Гуманитарного Института Телевидения и Радиовещания им. Литовчина (Москва).

Свободное владение компьютером, монтажными программами (Final Cut, Adobe Premiere), программами работы со звуком (Samplitude).

Ключевые навыки: Написание сценариев, разработка концепции программ, роликов, фильмов, проработка драматургии. Опыт многокамерной съемки, съемки художественных постановок, репортажей, очерков, межпрограммного контента.

Опыт работы:

август 2011 – июнь 2012 – Телеканал Россия К (Культура) - Служба эфирного продвижения – Отдел межпрограммных проектов – ассистент режиссера программы «Афиша».

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