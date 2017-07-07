Morgendosha

Набор текстов любой сложности. Качественно и быстро :)

Имею среднее специальное и неоконченное высшее медицинское образования. Владею свободно русским и украинским языками, латинским языком на техническом уровне, а так же английским языком на уровне разговорного. Осуществляю набор текстов с аудио/видео файлов, а так же по сканированным изображениям, в том числе, рукописных записей. Корректирую тексты, исправляя ошибки любого характера (пунктуационные, грамматические и пр.). Ответственно подхожу к выполнению поставленных задач, учитывая даже самые мельчайшие нюансы, не говоря уже об основных требованиях заказчика. Обладаю такими личностными качествами, как:

1)ответственность;

2)исполнительность;

3)коммуникабельность;

4)пунктуальность;

5)стрессоустойчивость.

Опыт работы в данной сфере – 1.5года.