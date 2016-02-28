MormontT

Александр MormontT

 
29 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Переводы текстов, статей, книг любого объема Eng-Rus

Уровень владения Английским языком upper-intermediate. Имеется диплом об окончании школы иностранных языков. Язык изучаю в течение 7 лет, постоянно совершенствуюсь.

Участвовал в иностранных конференциях по образцу ООН (BIMUN, MUNOG) для школьников и студентов в Венгрии и Германии. Проходил 3-х недельное обучение в Великобритании

 

Для меня интересен, прежде всего, опыт с работы иностранными документами, поэтому цены не высокие.