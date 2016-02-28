Переводы текстов, статей, книг любого объема Eng-Rus
Уровень владения Английским языком upper-intermediate. Имеется диплом об окончании школы иностранных языков. Язык изучаю в течение 7 лет, постоянно совершенствуюсь.
Участвовал в иностранных конференциях по образцу ООН (BIMUN, MUNOG) для школьников и студентов в Венгрии и Германии. Проходил 3-х недельное обучение в Великобритании
Для меня интересен, прежде всего, опыт с работы иностранными документами, поэтому цены не высокие.
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