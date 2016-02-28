Переводы текстов, статей, книг любого объема Eng-Rus

Уровень владения Английским языком upper-intermediate . Имеется диплом об окончании школы иностранных языков. Язык изучаю в течение 7 лет , постоянно совершенствуюсь.

Участвовал в иностранных конференциях по образцу ООН (BIMUN, MUNOG) для школьников и студентов в Венгрии и Германии . Проходил 3-х недельное обучение в Великобритании

Для меня интересен, прежде всего, опыт с работы иностранными документами, поэтому цены не высокие.