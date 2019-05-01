Профессиональный Веб-Дизайнер с пятилетним опытом
Привет! Я креативный дизайнер с почти пятилетнем опытом работы в сфере Веб-дизайна!
Я делаю профессиональный, чистый, привлекательный дизайн, который гарантирует высокие показатели конверсии для Вашего бизнеса.
Я могу проектировать как с wireframe-ов так и с чистого листа. Я эксперт в UI/UX дизайне и имею большое портфолио моих предыдущих успешных проектов. К каждому своему проекту я предлагаю бесплатный интерактивный прототип, которым вы можете поделиться с друзьями или с коллегами!
Сейчас я готов к новым проектам и к более длинному сотрудничеству.
Давайте начнём!
Портфолио
- SBC Tendered142 просмотра
- Blerb114 просмотров
- KinderAnimation Entertainment120 просмотров
- Seneca117 просмотров
- DC Cider96 просмотров
- SMM100 просмотров
- TY Oliver Photography98 просмотров