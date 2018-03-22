Полиграфический дизайн, брендинг, айдентика, ручная графика. Люблю, умею, практикую!
Имею высшее образование (магистр дизайна), работаю в сфере графического дизайна более 5 лет. Богатый опыт разработки самых разнообразных проектов от логотипов и фир. стилей до широкоформатных щитов. Рада сотрудничеству, готова воплощать свежие идеи и не стандартные решения.
Мое портфолио: https://www.behance.net/MoroenVarjo
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Портфолио
- Юбилейный буклет для Детской музыкальной школы2492 просмотра
- Просто Новый год186 просмотров