Полиграфический дизайн, брендинг, айдентика, ручная графика. Люблю, умею, практикую!

Имею высшее образование (магистр дизайна), работаю в сфере графического дизайна более 5 лет. Богатый опыт разработки самых разнообразных проектов от логотипов и фир. стилей до широкоформатных щитов. Рада сотрудничеству, готова воплощать свежие идеи и не стандартные решения.

Мое портфолио: https://www.behance.net/MoroenVarjo