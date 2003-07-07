Работа с фотошопом,а так же с текстом.Быстро, качественно и в срок - главные 3 правила моей работы.
Выполняю работу с текстами (рерайт, копирайт, транскрибация).
Работаю с простыми заданиями в фотошопе (обработка фотографий, создание логотипа и т.п.), , так как пока только изучаю его и не готов браться за то, в чём я не уверен.
В свою очередь я готов вам пообещать, что ваша работа будет выполнена в срок, работа будет произведена качественно, так как я забочусь о своих клиентах.
Что касается корректировки, то я всегда на связи и готов выполнить сразу.
Со мной просто работать и мне очень важно что бы вы остались довольными!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Работа с фотошопом11 просмотров
- Обработка фотографии17 просмотров
- Обработка фотографии23 просмотра
- Обработка фотографии14 просмотров
- Обработка фотографии12 просмотров
- Удаление объектов/надписей с фото3 просмотра