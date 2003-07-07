Работа с фотошопом,а так же с текстом. Быстро, качественно и в срок - главные 3 правила моей работы.

Выполняю работу с текстами (рерайт, копирайт, транскрибация).

Работаю с простыми заданиями в фотошопе (обработка фотографий, создание логотипа и т.п.), , так как пока только изучаю его и не готов браться за то, в чём я не уверен.

В свою очередь я готов вам пообещать, что ваша работа будет выполнена в срок, работа будет произведена качественно, так как я забочусь о своих клиентах.

Что касается корректировки, то я всегда на связи и готов выполнить сразу.

Со мной просто работать и мне очень важно что бы вы остались довольными!