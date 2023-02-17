Motion- design

Я начинающий моушен-дизайнер, с огромным желанием получить как можно больше нового опыта в своей сфере деятельности. Имею безусловные для профессии креативность, высокую степень ответственности и работоспособность, а также желание работать на результат, учиться новому и развиваться.