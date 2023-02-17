Анастасия Морозова MorozkaDanMorozkaDan
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Motion- design
Я начинающий моушен-дизайнер, с огромным желанием получить как можно больше нового опыта в своей сфере деятельности. Имею безусловные для профессии креативность, высокую степень ответственности и работоспособность, а также желание работать на результат, учиться новому и развиваться.
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Портфолио
- Самокат Tech Team44 просмотра
- Booktrailer Stephen Hawking48 просмотров
- Strawberry Shower gel52 просмотра
- Halloween45 просмотров
- Мicrophone MAONO46 просмотров
- Мicrophone MAONO38 просмотров