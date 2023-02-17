MorozkaDan

Анастасия Морозова MorozkaDan

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Motion- design

Я начинающий моушен-дизайнер,  с огромным желанием получить как можно больше нового опыта в своей сфере деятельности.  Имею  безусловные для профессии креативность,  высокую степень ответственности и работоспособность, а также желание работать на результат, учиться новому и развиваться.

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