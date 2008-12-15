MorozovVadim

Менеджер по продажам

Цель:

Получение должности менеджера по продажам в торговой компании.

Личные сведения:

Дата рождения: 08.03.1988г.

Семейное положение: холост

Дом. адрес: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 118/2, кв. 150

Телефоны: 203-11-04, моб. 8-913-753-08-60

E-mail: [email protected]

Образование:

2006 – 2008 гг. Новосибирский кооперативный техникум

Специальность: менеджмент

Квалификация: менеджер

Опыт работы:

Проходил практику в ООО «Русский транзит», официальный дилер Минского завода колесных тягачей, с 19 ноября 2007 года по 28 декабря 2007 года в должности менеджера по продажам.

Знания и навыки:

ПК – пользователь (Microsoft Office, Интернет, электронная почта, 1С:Зарплата и Кадры). Знание ассортимента строительных и отделочных материалов, а также навык работы с ними.

Личные качества:

Трудолюбие, исполнительность, инициативность, коммуникабельность, аккуратность, неконфликтность.

Телефоны: 203-11-04, моб. 8-913-753-08-60