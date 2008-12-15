MorozovVadim

Вадим Морозов MorozovVadimMorozovVadim
Цель:
Получение должности менеджера по продажам в торговой компании.
Личные сведения:
Дата рождения: 08.03.1988г.
Семейное положение: холост
Дом. адрес: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 118/2, кв. 150
Телефоны: 203-11-04, моб. 8-913-753-08-60
E-mail: [email protected]
Образование:
2006 – 2008 гг. Новосибирский кооперативный техникум
Специальность: менеджмент
Квалификация: менеджер
Опыт работы:
Проходил практику в ООО «Русский транзит», официальный дилер Минского завода колесных тягачей, с 19 ноября 2007 года по 28 декабря 2007 года в должности менеджера по продажам.
Знания и навыки:
ПК – пользователь (Microsoft Office, Интернет, электронная почта, 1С:Зарплата и Кадры). Знание ассортимента строительных и отделочных материалов, а также навык работы с ними.
Личные качества:
Трудолюбие, исполнительность, инициативность, коммуникабельность, аккуратность, неконфликтность.
Телефоны: 203-11-04, моб. 8-913-753-08-60