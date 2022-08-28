Мастер на час , сантехник , электрик , сборщик мебели

Сборка и ремонт мебели,сантехнические работы,мелкий ремонт.

ВЫЕЗД ВО ВСЕ РАЙОНЫ ГОРОДА!мастер с опытом работ 10 лет! Выполню работы любой сложности профессионально,быстро,качественно.

Беру заказы на изготовление мебели по вашим размерам.

Работаю в праздники и без выходных. Звоните - с удовольствием дам совет и проконсультурую.

Цены договорные сначала обсуждаем ценник потом- делаем, работы выполняются с гарантией.

Устраню ошибки других мастеров, либо доделаю их работу.

В моем распоряжении есть полный набор инструментов.

Сантехника:

-устранение течи смесителя/ванны

-замена/ремонт смесителя

-монтаж/демонтаж унитаза

-монтаж/демонтаж ванны

-монтаж/демонтаж душевых кабин

-монтаж полотенцесушителя

-прочистка засоров

-замена фильтров питьевой воды

-подключение посудомоечной машины

-подключение радиатора и другие сантех. услуги

Электрика:

-навес люстр и светильников

-замена/ремонт розеток/выключателей

-установка вытяжек

-подключение варочной панели и другое

Дополнительные услуги:

-сборка и ремонт мебели

-мелкий бытовой ремонт

-подключение и настройка техники