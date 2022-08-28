Сборка и ремонт мебели,сантехнические работы,мелкий ремонт.
ВЫЕЗД ВО ВСЕ РАЙОНЫ ГОРОДА!мастер с опытом работ 10 лет! Выполню работы любой сложности профессионально,быстро,качественно.
Беру заказы на изготовление мебели по вашим размерам.
Работаю в праздники и без выходных. Звоните - с удовольствием дам совет и проконсультурую.
Цены договорные сначала обсуждаем ценник потом- делаем, работы выполняются с гарантией.
Устраню ошибки других мастеров, либо доделаю их работу.
В моем распоряжении есть полный набор инструментов.
Сантехника:
-устранение течи смесителя/ванны
-замена/ремонт смесителя
-монтаж/демонтаж унитаза
-монтаж/демонтаж ванны
-монтаж/демонтаж душевых кабин
-монтаж полотенцесушителя
-прочистка засоров
-замена фильтров питьевой воды
-подключение посудомоечной машины
-подключение радиатора и другие сантех. услуги
Электрика:
-навес люстр и светильников
-замена/ремонт розеток/выключателей
-установка вытяжек
-подключение варочной панели и другое
Дополнительные услуги:
-сборка и ремонт мебели
-мелкий бытовой ремонт
-подключение и настройка техники