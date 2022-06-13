MorshininArtem

Артём Моршинин MorshininArtem

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я слышал что тут делают крутой дизайн логотипа который инвестирует в твой проект? Да ты прав я готов выполнить любой заказ по разработке логотипа :)

Обо мне 

Меня зовут Артём занимаюсь разработкой логотипа и фирменного стиля с 2020 г. 

Имею такие качества: 

  • ﻿Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций.
  • Полное погружение в работу.
  • Пунктуальность.
  • Коммуникабельность.

Специальность

﻿Разработка логотипа, фирменного стиля

Почему стоит  заказать именно у меня ?

  • ﻿﻿Доброжелательность и легкость в общении.
  • Разработка до полного утверждения.
  • Количество правок не ограниченно.
  • Полная уникальность твоего логотипа.
  • Полная отдача твоему проекту.
  • Предоставление всех необходимых тебе форматов.

Сотрудничество

  • Обсуждаем детали и ваши предпочтения.
  • Заполнение брифа.
  • Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн.
  • Выбор эскиза дизайна.
  • Утверждение дизайна.
  • Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • Обмен положительными отзывами.
Связь 

  • через личные сообщение
  • почта   [email protected]
  • мессенджеры (вайбер, телеграм, ватсап) +79028122236
Буду рад сотрудничеству !