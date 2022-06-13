MorshininArtem

Я слышал что тут делают крутой дизайн логотипа который инвестирует в твой проект? Да ты прав я готов выполнить любой заказ по разработке логотипа :)

Обо мне

Меня зовут Артём занимаюсь разработкой логотипа и фирменного стиля с 2020 г.

Имею такие качества:

﻿Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций.

Полное погружение в работу.

Пунктуальность.

Коммуникабельность.

Специальность

﻿Разработка логотипа, фирменного стиля

Почему стоит заказать именно у меня ?

﻿﻿Доброжелательность и легкость в общении.

Разработка до полного утверждения.

Количество правок не ограниченно.

Полная уникальность твоего логотипа.

Полная отдача твоему проекту.

Предоставление всех необходимых тебе форматов.

Сотрудничество

Обсуждаем детали и ваши предпочтения.

Заполнение брифа.

Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн.

Выбор эскиза дизайна.

Утверждение дизайна.

Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

﻿ ﻿Отправка исходников.

Обмен положительными отзывами.