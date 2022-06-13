MorshininArtem

Артём Моршинин MorshininArtemMorshininArtem
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я слышал что тут делают крутой дизайн логотипа который инвестирует в твой проект? Да ты прав я готов выполнить любой заказ по разработке логотипа :)
Обо мне
Меня зовут Артём занимаюсь разработкой логотипа и фирменного стиля с 2020 г.
Имею такие качества:
- Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций.
- Полное погружение в работу.
- Пунктуальность.
- Коммуникабельность.
Специальность
Разработка логотипа, фирменного стиля
Почему стоит заказать именно у меня ?
- Доброжелательность и легкость в общении.
- Разработка до полного утверждения.
- Количество правок не ограниченно.
- Полная уникальность твоего логотипа.
- Полная отдача твоему проекту.
- Предоставление всех необходимых тебе форматов.
Сотрудничество
- Обсуждаем детали и ваши предпочтения.
- Заполнение брифа.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн.
- Выбор эскиза дизайна.
- Утверждение дизайна.
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
- через личные сообщение
- почта [email protected]
- мессенджеры (вайбер, телеграм, ватсап) +79028122236
Я против войны в Украине!