Сначала скажи себе, каким ты хочешь стать, а потом делай, что должен.
Здравствуйте, многоуважаемые заказчики!
Вас приветствует в своем аккаунте креативный и целеустремленный копирайтер-рерайтер. Опыт работы в сфере - 3 года. Копирайтинг для меня - это не просто работа, приносящая стабильный доход, - это мое хобби. Поэтому я вкладываю в каждую свою статью всю душу.
Делаю уникальный, продающий и интересный для читателей контент. Пишу быстро и всегда соблюдаю сроки. Использую только актуальную, не избитую информацию. Постоянно на связи в рабочее время.
Знания и навыки:
- Уверенный пользователь Excel, Powerpoint, Word;
- Грамотный язык, легкий и понятный стиль;
- Быстрый поиск и анализ информации;
- Соблюдение всех пунктов ТЗ;
- Написание уникальных и качественных статей по копирайту, рерайту, сео-копирайту (авторские информационные тексты, новости, блоги, обзоры).
- скайп - morvanyuk1527;
- почта - [email protected] или [email protected];
- телефон - +38-097-890-15-19;
- WhatsApp и Viber - для бесплатных звонков и sms.