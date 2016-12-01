Сначала скажи себе, каким ты хочешь стать, а потом делай, что должен.

Здравствуйте, многоуважаемые заказчики!

Вас приветствует в своем аккаунте креативный и целеустремленный копирайтер-рерайтер. Опыт работы в сфере - 3 года. Копирайтинг для меня - это не просто работа, приносящая стабильный доход, - это мое хобби. Поэтому я вкладываю в каждую свою статью всю душу.

Делаю уникальный, продающий и интересный для читателей контент. Пишу быстро и всегда соблюдаю сроки. Использую только актуальную, не избитую информацию. Постоянно на связи в рабочее время.

Знания и навыки:

Уверенный пользователь Excel, Powerpoint, Word;

Грамотный язык, легкий и понятный стиль;

Быстрый поиск и анализ информации;

Соблюдение всех пунктов ТЗ;

Написание уникальных и качественных статей по копирайту, рерайту, сео-копирайту (авторские информационные тексты, новости, блоги, обзоры).

скайп - morvanyuk1527;

- morvanyuk1527; почта - [email protected] или [email protected];

- [email protected] или [email protected]; телефон - +38-097-890-15-19;

- +38-097-890-15-19; WhatsApp и Viber - для бесплатных звонков и sms.

Обращайтесь. Готова работать качественно и много. Буду рада сотрудничеству!