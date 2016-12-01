MorvanyukSvI

Светлана MorvanyukSvI

 
38 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Сначала скажи себе, каким ты хочешь стать, а потом делай, что должен.

Здравствуйте, многоуважаемые заказчики!

Вас приветствует в своем аккаунте креативный и целеустремленный копирайтер-рерайтер. Опыт работы в сфере - 3 года. Копирайтинг для меня - это не просто работа, приносящая стабильный доход, - это мое хобби. Поэтому я вкладываю в каждую свою статью всю душу.

Делаю уникальный, продающий и интересный для читателей контент. Пишу быстро и всегда соблюдаю сроки. Использую только актуальную, не избитую информацию. Постоянно на связи в рабочее время. 

Знания и навыки:

  • Уверенный пользователь  Excel, Powerpoint, Word;

  • Грамотный язык, легкий и понятный стиль;

  • Быстрый поиск и анализ информации;

  • Соблюдение всех пунктов ТЗ;
  • Написание уникальных и качественных статей по копирайту, рерайту, сео-копирайту (авторские информационные тексты, новости, блоги, обзоры).
Контактные данные:

  • скайп - morvanyuk1527;
  • почта[email protected] или [email protected];
  • телефон - +38-097-890-15-19;
  • WhatsApp и Viber - для бесплатных звонков и sms.
Обращайтесь. Готова работать качественно и много. Буду рада сотрудничеству!
PowerPoint