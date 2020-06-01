Только качественно и в срок - Профессиональная верстка HTML5/CCS3/Bootstrap/CMS

Здравствуйте!

Меня зовут Артем и я веб-разработчик.

Моя специализация - разработка сайтов.

Хоть я и начинающий, но имею огромное желание работать и развиваться. Любая работа для меня - это не только заработок, но также возможность улучшить свои навыки и ещё на шаг приблизиться к своей мечте.

Мои навыки:

- вёрстка и front-end (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Gulp, Sass)

- интеграция сайтов с CMS

Мои специализации:

- вёрстка

- сайт под ключ

- Landing Page

Сопровождаю проект после завершения и бесплатно консультирую при возникающих вопросах.