Монтаж Reels/TikTok/Shorts/Youtube
Смонтирую из ваших видео ролик на любую тематику:
- ролик для YouTube
- реклама
- обзор
- свадьба
- юбилей
- поздравление
- домашние питомцы
- ваш вариант
Дополнительные опции:
- поиск музыки для вашего видео
- добавлю вашу заставку
- иконки и контакты соцсетей
Вы получите:
- Видеоролик в формате mp4 длительностью до 10 минут (при необходимости более продолжительного видео используйте дополнительные опции).
Материалы призывающие к национальной, расовой, религиозной вражде в работу не беру.
Нужно для заказа:
От вас понадобятся материалы :
- ссылка на видео
- музыка (при необходимости)
- заставка (при необходимости)