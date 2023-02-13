Монтаж Reels/TikTok/Shorts/Youtube

Смонтирую из ваших видео ролик на любую тематику:

- ролик для YouTube

- реклама

- обзор

- свадьба

- юбилей

- поздравление

- домашние питомцы

- ваш вариант

Дополнительные опции:

- поиск музыки для вашего видео

- добавлю вашу заставку

- иконки и контакты соцсетей

Вы получите:

- Видеоролик в формате mp4 длительностью до 10 минут (при необходимости более продолжительного видео используйте дополнительные опции).

Материалы призывающие к национальной, расовой, религиозной вражде в работу не беру.

Нужно для заказа:

От вас понадобятся материалы :

- ссылка на видео

- музыка (при необходимости)

- заставка (при необходимости)