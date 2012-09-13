Moszart

Николай Moszart

 
43 годаРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kotenok1985
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написание статей для Миралинкс
Все четко и предельно ясно. Проверка, оплата. Приятно работать. Рекомендую.
Выражаю благодарность Екатерине Мацулиной за грамотную и оперативную работу. Все было сделано - точно по времени и с учетом всех пожеланий. Всем рекомендую! Спасибо!
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