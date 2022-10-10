Анимация логотипов, инфографики, моушен дизайн, видеомонтаж
Привет, меня зовут Никита Налимов, и я занимаюсь моушен дизайном.
В мою работу входит:
- анимация различных логотипов, иконок
- анимация эксплейнеров (анимированных видеороликов для рекламы)
- анимация интро
- анимация сторис в инстаграм
- анимация текста для типографии и т.д.
(Если нужна анимация для другой темы, обсуждается в ЛС)
Работаю в таких программах как:
- After Effects (5/5)
- Adobe illustrator (3/5)
- Cinema 4d (3/5)
Считаю важным качество и сроки выполнения работы.
Каждый проект делаю индивидуально для каждого клиента.
Я против войны в Украине!