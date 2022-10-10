Анимация логотипов, инфографики, моушен дизайн, видеомонтаж

Привет, меня зовут Никита Налимов, и я занимаюсь моушен дизайном.

В мою работу входит:

- анимация различных логотипов, иконок

- анимация эксплейнеров (анимированных видеороликов для рекламы)

- анимация интро

- анимация сторис в инстаграм

- анимация текста для типографии и т.д.

(Если нужна анимация для другой темы, обсуждается в ЛС)

Работаю в таких программах как:

- After Effects (5/5)

- Adobe illustrator (3/5)

- Cinema 4d (3/5)

Считаю важным качество и сроки выполнения работы.

Каждый проект делаю индивидуально для каждого клиента.